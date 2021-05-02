صور جديدة لأحدث نسخة من «تويوتا لاند كروزر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 12:29 مساء

تم تسريب المزيد من الصور للنسخة الإنتاجية من الجيل القادم من «تويوتا لاند كروزر» الجديدة كليا.

ولأن الشركة تريد إنهاء حقبة الجيل الحالي من السيارة بعد مرور عقد من الزمن على انطلاقه، ليأتي الجيل الجديد الآن ودون أن تعلن «تويوتا» عنه فقد ظهر أخيرا إلى العلن بتصميم جديدة وواجهة أمامية رياضية ومصابيح نحيلة، ولكنها ما زالت تشبه لاند كروزر، وفقا لموقع «القيادي».

التوقعات تشير إلى وجود محركات 3.5 لتر V6 ثنائية التيربو مع وجود نسخ هجينة قيد العمل لدى الشركة، وللعلم التسريبات كانت كثيرة التي شملت صورا متفرقة للداخلية وعجلة القيادة والعدادت بتصميمها الجديد.

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