سيارة مغطاة بالذهب من «تيسلا»

لدى «تيسلا» العديد من السيارات الكهربائية، وأغلى سيارة لدى الشركة هي «تيسلا موديل S بلايد بلس» القادمة بسعر يقارب 170.000 دولار.



لكن اليوم شركة «Caviar Royal Gift» تعرض سيارة «تيسلا» الأغلى مع لمسات من الذهب عيار 24 قيراطا بسعر 299999 دولارا، ربما تكون قد سمعت عن هذه الشركة من قبل، حيث تصنع أجهزة «آيفون» مخصصة للأثرياء والمشاهير، وتستند السيارة الجديدة إلى «تيسلا موديل S بلايد بلس» التي لم يتم إطلاقها بعد، والتي تقول «تيسلا» إنها تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 1.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/س، وتستطيع قطع مسافة 837 كم بشحنة واحدة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



تقول الشركة إن هذه هي أفضل سيارة كهربائية في العالم تتحول لسيارة فاخرة حقيقية، حيث تأتي بطلاء أسود لامع مع لمسات ذهبية، حيث تأتي السيارة مغطاة بذهب بنقاوة 999.9 جزيء ذهب لكل ألف جزيء، ويغطي الذهب الشبك الأمامي والعتبات الجانبية ومرايا الرؤية الخلفية والمصد الخلفي والأمامي وغيرهم.



وبحسب الشركة فإن المقصورة الداخلية زودت بلمسات ذهبية، حيث تأتي بعجلة قيادة مطلية بالذهب، ويذكر أن سيارة «تيسلا» يتوقع أن يتم إطلاقها في منتصف العام 2022، وسوف تنتج «Caviar Royal Gift» منها 99 نسخة فقط، ويطلق عليها اسم موديل «S Excellence 24K».