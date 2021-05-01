كم يبلغ سعر «فولكس فاغن» الرياضية الجديدة؟

قامت «فولكس فاغن» بالكشف عن السيارة الرياضية «ID 4 GTX» والتي تمثل الفئة الرياضية من «ID 4» الأساسية.

«فولكس فاغن ID 4 GTX» جاءت بتحسينات بسيطة في التصميم الخارجي، وحصلت على تطعيمات من الكروم وشعارات «GTX» بشكل أساسي، وكانت الإضافة الأبرز للسيارة الأحصنة الـ91 التي رفعت قوتها إلى 295 حصانا مقارنة بالفئة الأساسية، وأصبح تسارع 0-100 كم/س أفضل بـ2.3 ثانية حيث يستغرق 6.2 ثانية.

تأتي «فولكس فاغن ID 4» الأساسية بحزمة بطاريات سعة 58 كيلووات-ساعة ولكن «GTX» تأتي بحزمة 77 كيلووات-ساعة وتوفر مدى يصل إلى 480 كيلومترا، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



ستبدأ أسعار «فولكس فاغن ID 4 GTX» في ألمانيا من 50.150 يورو، وستصل إلى العديد من الأسواق العالمية في وقت لاحق.