الظهور الأول لكهربائية «جينيسيس» في الشارع

قامت «جينيسيس» قبل أسبوع بالكشف عن سيارتها «G80» الكهربائية بالكامل في معرض شنغهاي للسيارات، ولتظهر لنا اليوم على أرض الواقع.



تعتبر سيارة «جينيسيس Electrified G80» هي أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة، التي تستند على تراث «G80» مع توازن مثالي بين الأناقة والرياضية، مع مجموعة توليد القوة الكهربائية المميزة من الشركة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



تأتي السيارة بمدى كهربائي 500 كم للشحنة الكاملة، بينما يتيح الشحن السريع 350 كيلووات شحن البطارية من 10 إلى 80 بالمائة في 22 دقيقة فقط، وتتوافر حصريا بنظام دفع كلي مع محرك بقوة 365 حصانا و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.9 ثانية فقط، كما تأتي بنظام «DAS» الذي يوفر تبديلا سلسا بين الدفع الثنائي والكلي حسب ظروف الطريق.



توفر السيارة أيضا ميزة «V2L» التي تتيح استخدام طاقة كهربائية تبلغ 3.6 كيلووات لتشغيل الأجهزة الكهربائية خارج السيارة، كما تأتي بنظام «ANC-R» الذي يقلل من مستوى الضوضاء داخل المقصورة، كما يساعد نظام التعليق «Pre-view ECS» على توفير تجربة قيادة هادئة.



السيارة جاءت بتصميم يجمع بين الفخامة والرياضية، حيث تأتي بشبك أمامي بنمط «G-Matrix» مقلوب، ويقع باب الشحن في الزاوية اليمنى العلوية للشبك، ويكون غير مرئي عند إغلاقه، وتتميز أيضا بأحدث التقنيات المختلفة حيث تحصل على سقف شمسي يوفر نطاقا كهربائيا إضافيا.