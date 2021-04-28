تعرف إلى بوجاتي لافواتيور نوار

لا بد وأنك سمعت عن أغلى سيارة جديدة في التاريخ، وهي سيارة بوجاتي لا فواتير نوار التي ظهرت لأول مرة في مارس 2019، وهي سيارة وحيدة من نوعها باعتها الشركة مقابل 18.68 مليون دولار.



السيارة التي ظهرت عند التدشين كانت لأغراض العرض فقط، ولم تكشف الشركة حينها عن مقصورتها الداخلية، ووعدت الشركة عند تدشينها أن تطويرها وتسليمها إلى مشتريها سيكون في غضون عامين ونصف العام تقريبا، وتقترب بوجاتي من إنهاء تطويرها؛ حيث ظهرت لأول مرة على أرض الواقع قرب مصنع الشركة بفرنسا، في 21 أبريل وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



تستوحي لا فواتير نوار تصميمها من بوجاتي SC أتلانتيك 57 الكلاسيكية التي فُقدت خلال الحرب العالمية الثانية، وتتميز بهيكل مصنوع يدويا من ألياف الكربون مثل ديفو، كما تستمد قوتها من نفس المحرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر بقوة 1,500 حصان و1,600 نيوتن.متر من عزم الدوران مثل شيرون وشيرون سبورت.