«هوندا» تحول سياراتها إلى كهربائية بحلول 2040

تسعى «هوندا» لتطوير استراتيجياتها في سوق السيارات ومواكبة المستقبل، خصوصا خطتها بخصوص السيارات الكهربائية والهجينة.

تقول «هوندا» إن هدفها الجديد هو سيتحقق العام 2040، وتتمثل خطة الشركة الجديدة في أن تحقق السيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود نسبة 40% من إجمالي مبيعات الشركة بحلول العام 2030 و80% بحلول العام 2035، وأخيرا نسبة 100% على مستوى العالم في العام 2040، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

مع العلم أن الشركة اليابانية ستوفر السيارات الكهربائية والهيجنة حصريا في أسواق معينة مثل السوق الأوروبية في العام 2022.