400 ألف دولار للحصول على

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 11:23 صباحا

كشفت الصانعة الألمانية بي إم دبليو عن إصدار الظل اللامع من الفئة السابعة وسيوفر الإصدار الخاص 25 سيارة فقط.

تستمد بي إم دبليو إصدار الظل اللامع قوتها من محرك 12 سلندر سعة ست لترات لتوليد قوة 576 حصانا وعزم دوران 849 نيوتن متر لتتسارع إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

أهم مزايا التصميم طلاء اللون المزدوج من الفضي للجزء العلوي والمارون للجزء السفلي، ليساعد على تقويم خطوط التصميم ويضفي عليها ملامح قوية يكملها جنوط سبائك الألومنيوم مقاس 20 بوصة، ولمن يهمه الأمر، تقول بي إم دبليو إن عملية الطلاء الدقيقة تستغرق حتى سبعة أيام!

المقصورة الداخلية زودت بمقاعد بجلد مرينو الأبيض الناعم المصنوع حسب الطلب بتطريز ماسي، كما جهزت بتطعيمات خشبية تأخذ شكل البيانو بطلاء أسود، فيما حصلت المقاعد الخلفية على نصيب من الترقيات الفاخرة مثل دعم التعديل الكهربائي، وجهزت بطاولات قابلة للطي، والأفضل من ذلك دعم التدليك، كما تأتي بشاشة ترفيه لكل مقعد، في حين نظام المعلومات والترفيه الأمامية يأتي بشاشة 10.25 بوصة.

سيبدأ سعر بي إم دبليو الفئة السابعة إصدار الظل اللامع من 400 ألف دولار.

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