كورنا تلغي معرض طوكيو للسيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 12:31 مساء

قال رئيس شركة تويوتا ورئيس جمعية مصنعي السيارات اليابانية السيد أكيو تويودا إنه تم اتخاذ قرار بإلغاء معرض طوكيو للسيارات للعام الحالي.

يأتي هذه القرار في وقت تشهد فيه اليابان ذروة جائحة كورونا، وعلى الرغم من أن القائمين على المعرض فكروا في خيارات أخرى مثل بث الحدث عبر الإنترنت، لكن كان قرار الإلغاء أقرب وفقًا لموقع «موتوراتي».

معرض طوكيو للسيارات الذي يعقد عادة في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر في كل عامين ولهذا السبب لم يتأثر بالجائحة العام الماضي، وقد أقيمت أول نسخة منه في عام 1954، وحضرها حوالي 547,000 زائر، وفي عام 2019 حضر 1.3 مليون زائر للمعرض.

وبحسب ما أوضحه لتويودا فإن المعرض الافتراضي لم يكن لينجح لحجم المعرض الكبير؛ حيث كان يتم إعطاء الناس فرصة لتجربة السيارات والدراجات والسيارات الصغيرة شخصيا، كاشفا عن أنه عند عودته، ستُعاد تسميته إلى معرض طوكيو للتنقل.

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