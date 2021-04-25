الكشف عن كهربائية «مازدا»

قامت «مازدا» بإزاحة الستار عن أحدث سياراتها الكهربائية خلال فعاليات معرض شنغهاي للسيارات وتحمل «CX-30 EV».

سيارة «مازدا CX-30 EV» تستند على «CX-30» وسيتم بناؤها في مشروع مشترك مع شانجان، وستحصل على مجموعة توليد القوة «e-SkyActiv» الجديدة، وترتكز «CX-30 EV» على منصة «SVA» مثل «MX-30» الكهربائية بالكامل، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

ستحصل السيارة على محرك كهربائي على المحور الأمامي يولد قوة 141 حصانا و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 35.5 كيلووات/س تدعم الشحن بالتيار المتردد والمستمر.

تأتي «مازدا CX-30 EV» ببعض الترقيات التصميمية مقارنة بالنسخة التقليدية، حيث تأتي أكثر ارتفاعاً عن الأرض، مع مصد أمامي أكثر بروزاً، وأقواس عجلات منتفخة، وعتبات جانبية، وقضبان سقف، ولا نعلم ما إذا كانت هُناك تعديلات في الداخل أيضاً.