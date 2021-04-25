بيك أب كهربائية من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 12:30 مساء

الشركة اليابانية «تويوتا» كشفت منذ فترة عن «SUV» كهربائية اختبارية تحمل اسم «bZ4X»، حيث أصبحت قريبة من الإنتاج.

سيارة «تويوتا» القادمة تعتبر مهمة للتحول الكهربي للشركة في المستقبل، وتؤكد «تويوتا» عملها على تطوير بيك أب كهربائية وهجينة قادمة قريباً لمنافسة سيارات البيك أب الكهربائية من «ريفيان، وتيسلا، وفورد»، وقالت «تويوتا» إنها تخطط لأن تصبح تشكيلتها الكهربائية تضم 70 طرازاً بحلول 2025، وستضم 15 سيارة كهربائية بالبطاريات، بما في ذلك سبعة تحمل لقب «bZ» في اسمها، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ورغم عدم وجود أي تفاصيل فإننا نتوقع أن تكون نسخة كهربائية من تاكوما، لكننا لن نُفاجأ إذا رأينا سيارة جديدة كلياً، وحقيقة أن «تويوتا» تعد بالكشف عنها قريباً يُشير إلى أن تطويرها قد بدأ بالفعل.

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