«كروس أوفر» فاخرة من «جيلي»

كشفت شركة جيلي الصينية رسميًا عن سيارتها «زينجيو إل» الكروس أوفر الفاخرة بمعرض شنغهاي للسيارات.

حصلت السيارة على خارجية فريدة مع شبك واسع تحيط به مصابيح أمامية ماتريكس مسحوبة للخلف، يتكون كل منها من 126 مصباح ليد يُمكن التحكم فيها بشكل فردي، مما يسمح بتخصيص السطوع والتحكم بتأثيرات الإضاءة، ومن الجانب، تأتي السيارة بهيكل انسيابي مع خط كتف واضح، وذلك وفقا لموقع «القيادي».



كما تتميز بقاعدة عجلات بطول 2.845 مم تُترجم لمساحة داخلية رحبة، مع لمسات كرومية وسقف مائل بلُطف، وفي الخلف، تحتوي «زينجيو إل» على مصد جيد التهوية، وباب خلفي أنيق، مع مصابيح خلفية نحيلة تحوي كل منها على 176 مصباح ليد.



في المقصورة الداخلية سيجد السائق أجهزة قياس رقمية ونظاما ترفيهيا بشاشة عريضة يبلغ طولها أكثر من متر، التي لم تكشف «جيلي» الكثير عنها بخلاف حقيقة أنها تتمتع بدقة عالية تبلغ 1920 × 720، وتستخدم أحدث جيل من «GKUI» الذي يسمح باتصال سلس ونقل بيانات فائق السرعة.



تستند السيارة على منصة «CMA» الجديدة، وتستمد قوتها من محرك توربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 215 أو 235 حصانا، وعزم يبلغ 325 أو 380 نيوتن.متر، ويتصل إما بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات أو أوتوماتيكي بثمانية سرعات ونظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 7.7 ثانية.



كما تحصل على نظام قيادة شبه ذاتي من المستوى الثاني، وميزة ركن السيارة ذاتياً، وذلك بمساعدة 12 مستشعرا بالموجات فوق الصوتية، ورادارات وأربع كاميرات رؤية محيطية، وكاميرات ومستشعرات أخرى.