ما جديد «جينيسيس G80 2022» الكهربائية؟

كشفت العلامة الفاخرة «جينيسيس» بشكل رسمي عن سيارتها الكهربائية بالكامل التي تحمل اسم «G80 Electrified 202» خلال فعاليات معرض شنغهاي للسيارات لتكون أول سيارة للشركة.

السيارة جاءت بتحسينات تصميمية طفيفة من خلال مقدمة بشبك مُغلق، واستخدمة «جينيسيس» في المقصورة مواد معاد تدويرها بما في ذلك الجلد الذي يستخدم الصبغة الطبيعية في المقاعد والكونسول الوسطي، بالإضافة إلى لمسات فاخرة من الخشب، وتتوافر بخيارات الألوان الأزرق ماتيرا أو الأخضر الداكن وفقا لموقع «موتوراتي».

المقصورة الداخلية فخمة ومريحة وزودت بنظام التحكم النشط بالضوضاء على الطريق «ANC-R»، الذي يقلل مستوى الضوضاء داخل المقصورة عن طريق قياس ضوضاء الطريق وتحليلها باستخدام أربعة أجهزة استشعار وستة ميكروفونات داخل السيارة وإصدار موجات عكسية تلغي أثرها.

ميكانيكيا تعتمد «جينيسيس G80 Electrified 2022» في قوتها على زوج من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 365 حصانا و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، تُوزع بالتساوي على المحورين الأمامي والخلفي، وتقول «جينيسيس» إن سيارتها الكهربائية يُمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.9 ثانية.

تتوافر السيارة أيضاً بنظام «DAS» الذي يُمكنه تشغيل أحد المحركين أو كلاهما بناءً على ظروف القيادة، للسماح بالتبديل السلس بين الدفع الثُنائي والدفع على جميع العجلات، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ستأتي بميزة «V2L» التي تُتيح للعملاء استخدام ما يصل إلى 3.6 كيلووات من الطاقة الكهربائية في البطارية لتشغيل الأجهزة الكهربائية.



تأتي سيارة «جينيسيس» الكهربائية بنظام شحن متعدد السرعات 400 فولت / 800 فولت، والذي يسمح للعملاء باستخدام شواحن مختلفة، في حين لم تذكر قدرة بطارية السيارة، لكنها تؤكد أنها ستحصل على نطاق قيادة يتجاوز 500 كم للشحنة الكاملة، ويُمكن شحنها من 10% إلى 80% في 22 دقيقة فقط، في حين لم تكشف «جينيسيس» بعد عن أسعار «G80 Electrified 2022» التي نتوقع أن تتوافر بالقرب من إطلاقها في الأسواق.