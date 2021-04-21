بالصور: إليك أيقونة «فورد إيفوس 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 01:07 مساء

كشفت «فورد» خلال فعاليات معرض شنغهاي للسيارات أحدث سياراتها «إيفوس 2021»، التي تم تطويرها بالتعاون مع شانجان.

تُشير «فورد» إلى «إيفوس» على أنها «SUV كوبيه» تأتي بتصميم خارجي رياضي، ومقصورة تهيمن عليها شاشة عملاقة مقاس 43 بوصة تجمع بين أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي بدقة 4K مقاس 27 بوصة، والأخير هو نظام «SYNC + 2.0» الذي يستخدم واجهة مستخدم جديدة وتقنية بايدو للذكاء الصناعي، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

تم تجهيز إيفوس بهندسة E/E مثل ماخ E، التي تدعم تحديثات البرامج الميكانيكية عبر الهواء، بالإضافة إلى أول مساعد شخصي افتراضي للعلامة التجارية، كما تتوافر بنظام قيادة شبه مستقل من المستوى الثاني دون استخدام اليدين على الطرق السريعة المقسمة.

لا تتوافر أي معلومات من «فورد» عن مواصفات المحرك، في حين سيتم بنائها بواسطة مشروع شانجان فورد المشترك وسيتم بيعها في الصين بواسطة شبكة توزيع فورد «NDSD».

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