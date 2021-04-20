تعرف على كهربائية أودي «A6 e-tron»

قدمت الصانعة الألمانية أودي سيارتها «A6 e-tron» الكهربائية بالكامل الاختبارية، في إطار فعاليات معرض شنغهاي للسيارات.

ويبلغ طول سيارة أودي «A6 e-tron» نحو 4.96 متر وعرضها 1.96 متر وارتفاعها 1.44 متر، وهي تأتي تمهيدًا لتقديم أول سيارة من «أودي» يتم بناؤها على منصة «PPE» التي سيتم الكشف عنها في 2022، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وطورت منصة السيارة بالتعاون مع «بورش» التي سيتم استخدامها في الجيل القادم من «ماكان» الكهربائية، ويرجح ألا يتغير الاسم عند الكشف عن النسخة الإنتاجية، وتتميز السيارة بلغة تصميم أكثر تقليدية من سيارات «أودي» الكهربائية الأخرى، مع شبك كبير مُغلق مُحاط بمآخذ هواء وظيفية في الأسفل والجانب لتبريد البطارية ونظام الدفع.

تتميز السيارة بطلاء «Heliosilver» ذي المظهر ثلاثي الأبعاد الذي يعكس نسبة كبيرة من حرارة الشمس، لدرجة أن «أودي» تقول إن رُكاب السيارة لن يضطروا إلى استخدام نظام تكييف الهواء في العديد من الظروف، كما تتميز بمصابيح «Digital Matrix LED» ديناميكية، التي يُمكنها عرض لعبة فيديو متعددة اللاعبين على حائط أمامها!

نلاحظ في الجهة الخلفية أودي «A6 e-tron» مصابيح جديدة ثلاثية الأبعاد، وهو جيل جديد من مصابيح «أوليد» الرقمية، كما تحصل على بطارية بقدرة 100 كيلووات في وسط السيارة مع تقنية شحن بقوة 800 وات، لتتمكن من شحنها بنطاق يبلغ 300 كيلومتر في 10 دقائق فقط، وتستغرق أقل من 25 دقيقة للشحن من 5% إلى 80%، في حين أن نطاقها الإجمالي يزيد على 700 كم للشحنة الكاملة.



ميكانيكيًا تأتي «أودي A6 e-tron» بمحركين كهربائيين بقوة 470 حصانا و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتقول «أودي» إن الإصدار الأساسي سيأتي بمحرك واحد ليتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7 ثوان، في حين أن النسخ عالية الأداء ستتسارع إلى نفس السرعة في أقل من أربع ثوان.