6 أسباب وراء اهتزاز محرك السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 12:15 مساء

تتعرض السيارة بمرور الوقت للعديد من الأعطال، من أبرزها اهتزازات وارتجاجات المحرك.
وسنتعرف اليوم على الأسباب الرئيسية وراء هذه الأعطال:

انسداد فلتر الهواء
- وظيفة فلتر الهواء هي أن يعمل على تنقية الهواء الداخل للمحرك، ونتيجة لانتهاء عمره الافتراضي أو كثرة العواصف الرملية والترابية في منطقتنا العربية، فإن الفلتر يتعرض إلى الانسداد والتلف؛ ما يؤدى إلى ظهور هذه المشكلة في السيارة.

انسداد البخاخات
- تعمل البخاخات على تزويد المحرك بالوقود اللازم لعملية الاحتراق والسير، وفي حال تعرض البخاخات للانسداد أو التلف فإنها تسبب ارتجاج المحرك، كما أنها تضعف كثيرا من عزم السيارة بشكل عام.

انخفاض حرارة المحرك
- عدم وصول محرك السيارة لدرجة حرارته المثالية عند التشغيل يسبب عدم عمل زيت المحرك بكفاءة عالية لانخفاض لزوجته؛ ما يؤدي إلى اهتزاز المحرك إلى أن يصل للحرارة المثالية.

تلف البوجيهات
- في حال انتهاء العمر الافتراضي للبوجيهات “شمعات الاحتراق” أو تعرضها للاحتراق، فإنها تسبب العديد من المشاكل للسيارة ومنها زيادة اهتزازات وارتجاجات المحرك.

تلف الكويلات
- الكويلات من أهم الأجزاء الكهربائية في السيارة، وهي التي تساعد على إعطاء قوة وجهد كافٍ؛ لتكوين الشرارة التي تحتاجها البوجيهات في غرفة الاحتراق الداخلي، ومن ثم يتم تشغيل المحرك، وفي حال تلفها تفقد وظيفتها وتسبب هذه المشكلة.

وجود خلل في الحاسوب
- تعرض حاسوب السيارة لأي خلل يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى اهتزاز المحرك، كذلك إذا تعطل الحاسوب نتيجة تسرب مياه إليه.

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