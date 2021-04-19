تشويقية لسيارة جينيسيس الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 11:38 صباحا

نقترب من إطلاق العلامة الفاخرة جينيسيس سيارتها الكهربائية eGV80؛ لتكون من فئة السيارات الأساسية، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

سيارة جينيسيس eGV80 ستحصل على لمسات تميزها عن سيارات وفئات الوقود من خلال الشبك المصمت، وتعتمد على محركات قوية وحزمة بطاريات كبيرة تكفي لتزويد السيارة بالطاقة لمسافات تصل لـ500 كيلومتر، وستوفر الميزات الفاخرة التي تتميز بها سيارات جينيسيس.

سنشاهد الإطلاق الأول للـSUV الكهربائية من جينيسيس خلال فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات بعد أيام، كما ستطلق الشركة السيارة على الإنترنت أيضًا.

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