تخيلية للجيل القادم من مرسيدس إي كلاس

قدمت العملاقة الألمانية مرسيدس سيارتها إي كلاس الجيل الخامس خلال فعاليات معرض ديترويت 2016.

الآن وبعد مرور خمس سنوات أصبحنا قريبين جدًا من جيل جديد، وفي حين لم تظهر السيارة في أي لقطات تجسسية حتى الآن، ما يعني أنها لا تزال في مراحل مُبكرة من التطوير.

الأجيال السابقة من مرسيدس إي كلاس لطالما كانت مستوحاة من إس كلاس وسي كلاس، والتي تظهر عادة في الأسواق قبل إي كلاس، ونعتقد أن ذلك لن يتغير في الجيل السادس من إي كلاس والذي ظهر مؤخراً في تصميم تخيلي يُظهر ما قد يبدو عليه عند تدشينه، وبالرغم من أنه لا يستند على أية لقطات تجسسية، فمن المحتمل أنه يرسم صورة دقيقة نسبيًّا لإي كلاس الجديدة كليًّا، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



نشاهد المقدمة الأمامية للسيارة في التصميم التخيلي مشابهة بشكل كبير لسي كلاس؛ حيث يظهر الشبك الأمامي متطابقًا تقريبًا، لكن مع مصابيح أمامية مختلفة تجعل مظهر الواجهة الأمامية مختلفًا، كما تتميز أيضًا بمصابيح ليد أقل حجمًا ومصد أمامي منحوت لتحصل السيارة على مظهر رياضي.



الجيل القادم من مرسيدس إي كلاس ستدشن في وقت ما من عام 2023، على أن يكون أخف وزنًا وأكثر كفاءة وتقدمًا من الناحية التقنية مقارنة بالجيل الحالي.