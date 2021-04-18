تعرف على «سانتاكروز هيونداي 2022» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أبريل 2021, 12:13 مساء

قامت الصانعة الكورية «هيونداي» بالكشف عن سانتاكروز بيك أب الإنتاجية بعد 6 سنوات من تدشين النسخة الاختبارية للسيارة في معرض ديترويت 2015.

سيارة البيك أب هيونداي سانتاكروز ستعتمد على محرك 2.5 لتر 4 سلندرات بالتنفس الطبيعي بقوة تتعدى 190 حصانا وعزم دوران 244 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي قياسي، مع حد سحب أقصى بـ1.588 كيلوغرام.

وستحصل «هيونداي سانتاكروز» على محرك آخر 2.5 لتر 4 سلندرات تيربو بقوة تتعدى 275 حصانا وعزم 420 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات ودفع كلي، مع حد أقصى للسحب 2.268 كيلوغرام.

«هيونداي سانتاكروز» لديها مقدمة مستوحاة من «توسان 2022»، خصوصا في تصميم الشبك والمصابيح النهارية، مع صندوق خلفي بطول 132.3 سنتيمتر، ويحتوي الصندوق على مساحة تخزينية مخفية مع إمكانية إطالة الصندوق بإكسسوارات مختلفة.

في المقصورة الداخلية لـ«هيونداي سانتاكروز» نشاهد شاشة معلومات ترفيهية 8 إنشات بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع توافر شاشة 10 إنشات ترفيهية ولوحة عدادات رقمية بشكل اختياري، مع عدد واسع من أنظمة السلامة القياسية التي تشمل التفادي المبكر للاصطدام والبقاء في حالة الطريق والتحذير من تشتت انتباه السائق ومراقبة النقطة العمياء.

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