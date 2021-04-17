بالصور: جديد «ابيزا فيس ليفت 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 03:18 مساء

كشفت «سيات» عن سيارتها «ابيزا 2022 فيس ليفت»، بالتزامن مع تدشين أرونا الجديدة، بخارجية محدثة وداخلية جديدة أكثر عصرية وتطوراً من الناحية التقنية.

حصلت «سيات ابيزا» على مصابيح ضباب «LED» جديدة وتصاميم جديدة لجنوط 15-18 إنشا، مع إضافة لونين جديدين زرقاوين ضمن لمسات أخرى محدودة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

أبرز التغييرات تأتي في المقصورة الداخلية وتشمل مواد بجودة أعلى وتصميم مختلف للوحة القيادة بشاشة لمسية كبيرة جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بقياسات تتراوح بين 8.25 و9.2 إنش حسب الفئة، مع دعم تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكية والأوامر الصوتية، كما حصلت السيارة على لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش جديدة لبعض الفئات.

وستنطلق «سيات ابيزا» الجديدة بثلاثة محركات بنزين 1.0 لتر 3 سلندرات، الأول بالتنفس الطبيعي بقوة 80 حصانا، متصل بناقل يدوي 5 سرعات، مع محركين آخرين تيربو بقوة 95 و110 حصان، كلاهما بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات.

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