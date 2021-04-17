سيارة صينية كهربائية ذاتية بشحن لاسلكي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 12:20 مساء

قامت الشركة الصينية «Zhiji Auto» بإزاحة الستار عن سيارتها الجديدة «L7» التي تأتي كمشروع مشترك بين عدة شركات صينية، وستدشنها خلال معرض شنغهاي الدولي للسيارات.

السيارة الكهربائية التي تتميز بأنظمة قيادة ذاتية ونظام شحن لاسلكي وأداء رياضي، ناهيك بتصميمها الرياضي الذي يبدو إلى حد ما مقتبساً من تصاميم شركات أخرى كما يغلب على معظم السيارات الصينية في الوقت الحالي. وستبدأ الشركة باستقبال الحجوزات على سيارتها الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

يمكن لنظام الشحن اللاسلكي تزويد البطاريات بالطاقة لقدرة 11 كيلووات، وتبلغ سعة حزمة البطاريات 93 كيلووات-ساعة ويمكن لـ«Zhiji L7» قطع ما يصل لـ615 كيلومترا في شحنة واحدة. ويمكن الحصول اختيارياً على حزمة أكبر بمدى يبلغ 1.000 كيلومتر. ومن حيث الأداء يمكن لـ«L7» تحقيق تسارع 0-96 كم/س خلال 3.9 ثانية. في الداخل تحمل «L7» تصميماً فاخراً وشاشة وسطية قياس 39 إنش بدقة 4K وتعمل بنظام تشغيل خاص بالشركة المنتجة، وتعد الشاشة الأولى من نوعها في أي سيارة إنتاجية، وتوفر العديد من الميزات الذكية والمستقبلية للمستخدمين.

ستزود سيارة «L7» بالعديد من المستشعرات المحيطية لأجل قدرات القيادة الذاتية، وتشمل أشعة رادات وLiDAR و12 كاميرا محيطية، وستبدأ الشركة بتوصيل السيارة للعملاء في النصف الأول من العام 2022.

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