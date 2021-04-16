«wrangler الصينية» بتقنيات حديثة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 12:07 مساء

لقب الكثير من المتابعين سيارة «Tank 300» الجديدة من «Great Wall» بـ«wrangler الصينية».

ومن حيث التصميم الخارجي تشبه هذه السيارة نوعا ما سيارات «wrangler» الشهيرة من «jeep»، خصوصا من ناحية التصميم الدائري للمصابيح الأمامية والهيكل ذي الحواف الواضحة بالطابع الكلاسيكي، وفق «روسيا اليوم» نقلا عن «موتو1».

ورغم أن المظهر الخارجي لهذه السيارة يوحي بالكلاسيكية، فإنها زودت بالكثير من التقنيات التي حصلت عليها أحدث السيارات حاليا، إذ جاءت بمصابيح تعمل بتقنيات «LED» الجديدة، وكاميرات عالية الدقة ترصد محيط الهيكل بالكامل كما في السيارات الفاخرة الجديدة، وحصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا التي تتصل لاسلكيا بالهواتف والأجهزة اللاسلكية، وعلى شاشات متطورة تعمل باللمس، وأنظمة إلكترونية متقدمة لتفادي الحوادث.

وستطرح هذه المركبات بعدة نسخ، أقوى نسخة ستزود بمحرك بنزين توربيني بست أسطوانات بسعة 3.0 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 354 حصانا، ما سيمنحها بالنسبة لحجمها قدرات جبارة في الحركة على مختلف أنواع الطرقات.

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