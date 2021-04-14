أضرار ترك خزان الوقود شبه فارغ

سمعنا كثيرًا أن خبراء السيارات ينصحون بضرورة إبقاء خزان الوقود في السيارة ممتلئًا بالوقود بمقدار الربع على الأقل، كي لا تتعرض السيارة للتوقف أثناء السير.



في الحقيقة هناك أسباب أخرى أكثر أهمية تجعل من الضرورة عدم ترك خزان الوقود دائمًا شبه فارغ، سنتحدث عنها خلال السطور التالية وفقًا لموقع «موتوراتي».



وقد تحدث خبراء السيارات أن أضرارًا قد تصيب السيارة حال تكرار ترك خزان الوقود دائمًا شبه فارغ، لعل من أهمها تلف أجزاء دورة البنزين في السيارة، وهي تبدأ من الفلتر إلى مضخة الوقود مرورًا بالأنابيب الناقلة للبنزين إلى البخاخات، وفي النهاية حجرة الاحتراق في المحرك، التي يتم بها حرق الهواء والبنزين كي يتم توليد قوة دوران المحرك.



وبيَّن الخبراء أنه مع مرور الوقت تتراكم في قاع خزان الوقود الرواسب والأوساخ، وهو ما يؤدي إلى تلف فلتر الوقود سريعًا، وعندما تمتص مضخة الوقود البنزين المحمل بالرواسب فإنه يتسبب بدوره في انسداد المضخة ويعرضها للتلف كذلك، ومع مرور الرواسب إلى الأنابيب والممرات الموصلة للبنزين إلى البخاخات فإنها تعمل على جلب المشاكل والأعطال لهذه الأجزاء المهمة، التي قد تصل إلى حد إيقاف السيارة بالكامل.



وهناك صعوبة بالغة للتخلص من هذه الرواسب العالقة، ستجد نفسك أمام عملية صيانة كبيرة قد تكلفك الكثير من المال لتنظيف المضخة أو حتى تغييرها، وتغيير الفلتر وفك وتنظيف البخاخات.