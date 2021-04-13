تنقية رائحة مكيف السيارة قبل الصيف

مع اقتراب الصيف يزداد استعمال المكيف في السيارة، لكن من الأمور المزعجة لأصحاب السيارات هي انبعاث رائحة كريهة من مكيف الهواء.

وبحسب مجلة السيارات الألمانية «أوتو جازيته» إلى أن سبب انبعاث الروائح الكريهة من مكيف هواء السيارة يرجع إلى وجود فطريات وجراثيم داخل المكيف، وذلك بسبب وجود رطوبة متبقية في مكيف الهواء خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء.

كي تتخلص من هذه الروائح الكريهة لا بد من إجراء عملية تطهير للمكيف من الفطريات والجراثيم الضارة لدى مراكز فنية متخصصة.

وتحدث الخبراء عن طريقة بسيطة للوقاية من تكون الفطريات داخل المكيف، وذلك بالقيام بإيقاف وظيفة التبريد الخاصة بمكيف الهواء مع ترك المروحة تستمر في العمل قبل إطفاء محرك السيارة، وذلك كي يقوم الهواء الخارجي الداخل للمكيف بإزالة الرطوبة المتبقية داخله.

كما نصح الألمان بضرورة تغيير فلتر هواء مقصورة السيارة انتظام؛ حيث لا يمكن تنقية الهواء الخارجي بشكل جيد إلا من خلال استخدام فلتر سليم ونظيف، وإلا فقد تستقر الجراثيم والبكتيريا على الفلتر وتتسبب في انبعاث روائح كريهة.