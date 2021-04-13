«هواوي» تطلق سيارة سيدان

تمضي شركة هواوي في تقديم أول سيارة كهربائية على غرار ما فعله منافسيها أبل وشاومي، وأصبح الأمر واقعًا الآن.

وجاء في إعلان تشويقي لشركة هواوي على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «ويبو» أنه سيتم الإعلان عنها في 17 أبريل.

السيارة التي انجزت بالفعل قد تطلق تحت علامة هواوي التُجارية على الرغم من أن هذا غير مرجح إلى حد ما، إذ إنها طورت ضمن شراكة مع أركفوكس، وهي شركة فرعية مملوكة لمجموعة بايك الصينية العملاقة، وذلك وفقاً لموقع «موتوراتي».

ستحمل السيارة اسم اركفوكس ألفا إس HBT، في حين أن «HBT» في الاسم هي اختصارات لـ«Huawei Bluepar Together»، وستستند على البرامج والخدمات التي طورتها هواوي؛ حيث سيتم تشغيل كُل شيء بنظام هارموني OS، وهو نظام التشغيل الذي طورته هواوي كبديل لنظام أندرويد؛ حيث طورته ليشمل المزيد من المنتجات بدلاً من الهواتف الذكية فقط.

ستحصل أول سيارة من هواوي على تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثالث، وستتضمن اتصال 5G؛ حيث إن الشركة الصينية رائدة في هذا القطاع.