ما هي وظيفة «Eco» في سيارتك؟

مازالت تكنولوجيا السيارات تبهرنا بكل ما تقدمه من أجل توفير أعلى درجات الراحة والأمان للسائق، إضافة إلى دورها في توفير الوقود في السيارات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أداء السيارة، وكذلك تقليل الانبعاثات التي تصدر من السيارات، التي تضر البيئة كثيرًا، ومن أبرز ما ابتكرته شركات السيارات من الآن للحد من هذا الأمر هو نظام «Eco» في السيارات.

تعرف معنا على آلية عمله ووظيفته، وذلك وفقًا لموقع «مرسال».

ما هو نظام «Eco» في السيارات؟

لمَن لا يعرف هذا النظام، فنظام saver system «Eco» Fuel هو أحد الأنظمة الذكية التي تعمل على توفير الوقود في السيارة أو على الأقل تعمل على تحسين معدل استهلاك السيارة للوقود، كما أنه يساعد على تحقيق أقصى استفادة من كمية الوقود التي يتم استخدامها أثناء عملية الحرق بالسيارة، والجدير بالذكر أنه زاد اهتمام العديد من شركات السيارات بتطوير هذا النظام الذكي في السيارات، خاصة خلال الفترة الماضية، التي تزامنت مع ارتفاع أسعار الوقود في عديد الدول واستطاعت أن تحسن من أداء عمله، وذلك من خلال التحكم في كل من محرك السيارة ونظام التبريد والمكيف به وبعض الأنظمة الأساسية الأخرى في السيارة مثل نظام ناقل الحركة ونظام مثبت السرعة، إضافة إلى نظام المكابح في السيارات.

يشار إلى أن هذا النظام يعمل على تقليل استهلاك الوقود بالسيارة بنسبة تصل إلى 20%، كما يقوم هذا النظام بإعطاء بيانات إلى السائق توضح له نسبة التوفير في استهلاك الوقود في عديد المواقف أثناء القيادة، مثل عند التسارع أو الكبح ببطء، هذا الأمر يساعد على التقليل من نسبة استهلاك الوقود في السيارة، ويظهر ذلك في صورة بيانات على الشاشة الموجودة بداخل السيارة، مما يساعد سائق السيارة على اتباع الأسلوب الصحيح في القيادة والعمل على توفير أعلى نسبة من الوقود أثناء قيادة السيارة.

كيفية تشغيل هذا النظام في السيارات

أما عن كيفية تفعيل هذا النظام في السيارة، فيمكن القيام بهذه الخطوة عن طريق الضغط على زر «Eco» أو زرEcon في السيارة، الذي عادة ما يتواجد في تابلوه السيارة، وتختلف تسميه هذا الزر وفقًا للشركة المصنعة للسيارة، فهناك ما يطلق عليها اسم Econ أو Eco Assist أو Eco Pro وغيرها.

فكرة عمل نظام «Eco» في السيارات

وعن فكرة عمل هذا النظام في السيارة فهي بسيطة جدًّا، فعندما تتم إضاءة هذا الرمز بداخل لوحة العدادات في السيارة وهو رمز «ECO» في السيارة، فهذا الأمر يعد علامة جيدة تشير إلى اتباع السائق أسلوبًا جيدًا في القيادة، مما يساهم في التقليل من استهلاك الوقود، بالإضافة إلى الحالة الجيدة للمحرك، وعند القيام بالضغط على دواسة الوقود بشكل عنيف أو بقوة في السيارة، فيختفي ضوء «ECO» من تابلوه السيارة، فهذا يدل على أن القيادة غير جيدة للسيارة، كما أنها غير اقتصادية، وأن السيارة ستستهلك الكثير من الوقود بهذه الطريقة، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على البيئة أيضًا، وللإشارة هناك بعض السيارات الأخرى لا يختفي ضوء «ECO» من التابلو بالسيارة، بل يتم تغيير لونه فقط من الأخضر إلى الأبيض إلى الأحمر، فإذا ظهر الرمز «ECO» باللون الأحمر فمعناه أن قيادة السيارة غير اقتصادية، وأن السيارة تستهلك مزيد الوقود بها على هذا الوضع.

