«كيا سيراتو» 2022 بالتحديثات الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 01:24 مساء

ظهرت العديد من الصور المسربة لـ«كيا سيراتو» بالتحديثات الجديدة لنرى نظرة أولى عليها.

كما نشاهد في الصور مقدمة السيارة المحدثة ولوحة العدادات الرقمية الجديدة، ومن الواضح أن كيا سيراتو ستأتي بشبك أمامي جديد أوسع متصل بالمصابيح الأمامية المعاد تصميمها، مع تحديث المصد السفلي وإضافة شعار كيا الجديد، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

وبحسب التسريبات فإن كيا سيراتو ستعتمد على محرك T-GDI تيربو سعة 1.6 لتر المتوافر حاليًّا في سيراتو بقوة 201 حصان وعزم 264 نيوتن متر، وتتوفر سيراتو الحالية بمحرك آخر 2.0 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 147 حصانًا.
 

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