تعرف على «هيونداي ألكازار SUV» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 10:31 صباحا

قامت الصانعة الكورية «هيونداي» بإزاحة الستار عن الـ«SUV» الجديدة التي تحمل اسم «ألكازار» بمعنى القصر في الإسبانية، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات كريتا لإضافة صف ثالث من المقاعد.

التصميم الخارجي للسيارة متقارب نوعًا ما مع كريتا، حيث الأبواب وغطاء المحرك والرفارف الأمامي، مع تمييز الشبك الأمامي، وإضافة مصابيح خلفية أكبر حجماً وزجاج خلفي جديد، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

في المقصورة الداخلية يمكن طلب ألكازار بستة مقاعد أو سبعة مقاعد، مع إمكانية طي الصف الثاني من المقاعد عبر ضغطة زر للدخول للصف الثالث. وتشمل مواصفات السيارة شاشة لمسية 10.25 إنش وسقفا شمسيا بانوراميا وشحنا لاسلكيا للجوال ولوحة عدادات رقمية.

ستأتي «هيونداي ألكازار» الجديدة بمحرك بنزين 2.0 لتر بقوة 157 حصانا وعزم دوران 192 نيوتن متر، مع محرك 1.5 لتر تيربو ديزل بقوة 113 حصانا وعزم 250 نيوتن متر، كلاهما متصل بناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات.

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