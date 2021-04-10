صور تجسسية لـ«بي إم دبليو 2022» أثناء اختبارها

رصدت صور تجسسية سيارة «بي إم دبليو» الفئة الثالثة المحدثة أثناء اختبارها في الطرق العامة دون تمويهات.

غالبية التحديثات على ما يبدو ستكون مركزة في المقصورة، والأهم إضافة نظام المعلومات الترفيهية «iDrive» الأحدث للعلامة البافارية، والذي تم تدشينه لأول مرة في «iX SUV» الكهربائية بالكامل.

وستزود «بي إم دبليو» الفئة الثالثة الجديدة على شاشة منحنية مشابهة لشاشة «iX» كذلك، ما يعني نهاية التصميم الكلاسيكي لداخلية الفئة الثالثة في الغالب، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

كما ستحصل السيارة على تحديثات خارجية محدودة جداً للمصابيح والمصدات مع توفير تصاميم جديدة للجنوط وألوان إضافية.