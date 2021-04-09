سيارة عائلية مميزة من «رينو»

رينو تزيح الستار عن أحدث نماذج سياراتها العائلية Dokker (الإنترنت)

أطلقت «رينو» أحدث نماذج سياراتها العائلية Dokker، المعروفة في بعض الأسواق باسم Kangoo.

وتأتي Dokker الجديدة بهيكل ميني فان طوله أربعة أمتار و39 سنتيمترًا، يرتفع عن الأرض بمقدار 160 ملم، ومجهز من الجوانب بأبواب منزلقة كبيرة تسهل ركوب السيارة والخروج منها حتى على الأطفال، وفق «موتو1».

كما اختلفت هذه المركبة عن سيارت Dokker السابقة بشكل ملحوظ، خصوصًا من حيث تصميم واجهتها الأمامية، إذ أصبح التصميم أكثر عصرية، وحصلت الواجهة على إطارات مميزة وشعار رينو كبير الحجم مطلي بالكروم، وجهزت بمصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED، حسب «روسيا اليوم».

زودت رينو هذه السيارة بأنظمة مولتيميديا متطورة يمكنها الاتصال لاسلكيًّا مع الأحهزة والهواتف الذكية، وشاشة لمراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات، وصممتها لتجهز بثلاثة صفوف من المقاعد لاستيعاب ثمانية ركاب، مع إمكانية التخلي عن الصفين الخلفيين لتحول Dokker إلى مركبة صغيرة لنقل البضائع.

وستطرح هذه السيارات بمحركات Euro 5 تعمل بالبنزين، سعتها 1.6 لتر، وقادرة على توليد عزم يُعادل 110 أحصنة، ومحركات ديزل توربينية بسعة 1.5 لتر بعزم 95 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.