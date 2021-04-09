سيارة عائلية مميزة من «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 12:09 مساء
رينو تزيح الستار عن أحدث نماذج سياراتها العائلية Dokker (الإنترنت)

أطلقت «رينو» أحدث نماذج سياراتها العائلية Dokker، المعروفة في بعض الأسواق باسم Kangoo.

وتأتي Dokker الجديدة بهيكل ميني فان طوله أربعة أمتار و39 سنتيمترًا، يرتفع عن الأرض بمقدار 160 ملم، ومجهز من الجوانب بأبواب منزلقة كبيرة تسهل ركوب السيارة والخروج منها حتى على الأطفال، وفق «موتو1».

كما اختلفت هذه المركبة عن سيارت Dokker السابقة بشكل ملحوظ، خصوصًا من حيث تصميم واجهتها الأمامية، إذ أصبح التصميم أكثر عصرية، وحصلت الواجهة على إطارات مميزة وشعار رينو كبير الحجم مطلي بالكروم، وجهزت بمصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED، حسب «روسيا اليوم».

زودت رينو هذه السيارة بأنظمة مولتيميديا متطورة يمكنها الاتصال لاسلكيًّا مع الأحهزة والهواتف الذكية، وشاشة لمراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات، وصممتها لتجهز بثلاثة صفوف من المقاعد لاستيعاب ثمانية ركاب، مع إمكانية التخلي عن الصفين الخلفيين لتحول Dokker إلى مركبة صغيرة لنقل البضائع.

وستطرح هذه السيارات بمحركات Euro 5 تعمل بالبنزين، سعتها 1.6 لتر، وقادرة على توليد عزم يُعادل 110 أحصنة، ومحركات ديزل توربينية بسعة 1.5 لتر بعزم 95 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
أول رد فعل تركي على وصف دراغي لإردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
رئيس الوزراء الإيطالي يصف إردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة