تعرف على مواصفات «مرسيدس EQS»

قامت الصانعة الألمانية مرسيدس بالكشف عن المواصفات التقنية لـEQS الجديدة كليًّا قبل التدشين.

تأتي السيارة مستندة على منصة EVA الجديدة المشتركة مع عدة موديلات أخرى مثل EQE ونسخ الـSUV لسيارات EQS و EQE، وستتوافر EQS الجديدة ببطاريتين، الأولى 90 كيلوواط/س بمدى صافي 640 كيلومترًا للشحنة الواحدة، مع بطارية ثانية 108 كيلوواط/س بمدى أقصى 770 كيلومترًا للشحنة، وستقدم مرسيدس ضمان 10 سنوات أو 250,000 كيلومتر للبطاريات، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

فئت السيارة، الأولى بقوة 345 حصانًا وعزم 568 نيوتن متر ونظام دفع خلفي، والثانية بقوة 523 حصانًا وعزم 855 نيوتن متر ونظام دفع كلي، مع سرعة قصوى محددة إلكترونيًّا عند 210 كلم/س.

حصلت مرسيدس EQS الجديدة على تصميم انسيابي ديناميكي بمعامل سحب 0.20 فقط، وهو معدل قياسي للسيارات الإنتاجية، كما ستدعم الشواحن السريعة لشحن ما يُعادل 300 كيلومتر من البطارية خلال 15 دقيقة.