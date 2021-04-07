صور مسربة لـتويوتا لاند كروزر

تم تسريب العديد من الصور التخطيطية والتي تكشف عن التصميم الخارجي والداخلي لتويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة كليًّا.

بداية من المرجح أن تتم زيادة طول قاعدة العجلات بحوالي 5 سنتيمترات لتوفير مساحة أرحب في الداخلية رغم بقاء الطول العام للسيارة كما هو، ونرى تحديثات خارجية متعددة مع وضع جهد خاص في تصميم غطاء المحرك، مع جناح أطول على السقف ومصابيح خلفية بارزة محيطة بالأركان، لكن يبدو أن تصميم السيارة لن يتغير بشكل جذري مقارنة بالموديل الحالي، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية سيشملها التغييرات بكونسول أوسط جديد وشاشة تابلت لمسية لنظام المعلومات الترفيهية، كما ستحصل السيارة على عدة خيارات مختلفة للجنوط قياس 17 إلى 20 إنش.

ستأتي سيارة تويوتا لاند كروزر بالعديد من المحركات الـ4 و6 سلندر، وأشارت تقارير إلى احتمالية تقديم محرك V8 توين تيربو مشترك مع لكزس LX القادمة، وسنعلم المزيد مع اقتراب التدشين خلال الأشهر المقبلة.