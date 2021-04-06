صور تجسسية لفيراري بوروسانجوي

أصبحت صانعة السيارات الخارقة فيراري أقرب من أي وقت مضى من إنتاج سيارتها الـSUV بوروسانجوي؛ لتحصل السيارة على المزيد من التفاصيل الإنتاجية.

وفي صور تجسسية جديدة رصدت السيارة تحمل مصابيح مختلفة عما شاهدناه سابقًا، وتشبه المصابيح الجديدة تصميم شقيقتها روما، ويمكن ملاحظة غطاء المحرك المعدل ليناسب التصميم الجديد، وبالرغم من ذلك فما تزال التمويهات كثيفة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

يتوقع أن تكشف فيراري عن السيارة في غضون أشهر، ومن المتوقع أن تحمل محرك V6 أساسي أو محرك V8 اختياري للفئات العليا سينتج ما يصل لـ650 حصانًا.

