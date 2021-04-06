تعرف على سعر هامر جي إم سي

قامت جي إم سي بالكشف عن سيارتها الـSUV هامر 2024 الكهربائية، والتي تدمج بين المقصورة الفسيحة الفخمة وأداء سيارات البيك آب مع بعض اللمسات المستوحاة من هامر H2 القديمة.



ستأتي سيارة جي إم سي بنفس خيارات محرك هامر بيك آب؛ حيث ستحصل على نسخ ذات ثلاثة محركات كهربائية، وأخرى بمحركين، مع اختلاف في القوة؛ حيث تبلغ قوة النسخ ذات الثلاثة محركات 830 حصانًا فقط مقارنة بـ1,000 حصان في همر بيك آب ذات الثلاثة محركات، لكن عزم الدوران عند العجلات يظل كما هو 15,592 نيوتن.متر، ويُكافئ عزم الدوران هذا عزم يُقدر بـ1,356 نيوتن.متر في السيارات التقليدية؛ حيث ستتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية فقط، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».



المقصورة الداخلية والتي تتسع المقصورة لخمسة رُكاب، مع مساحة تخزين كبيرة خلف المقاعد، مع نظام سوبر كروز المحسن، ووضع Crabwalk ذو التوجيه الرُباعي، ووضع Extract، وغيرهم، لتحصل على قطر دوران يبلغ 10.8 متر فقط.



يُذكر أن إصدار Edition 1 سيأتي قياسيًّا بجنوط مقاس 22 بوصة، مع توفر حزمة Extreme Off-Road والتي تستبدل الجنوط الكبيرة بجنوط مقاس 18 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 35 بوصة، وذلك لتعزيز أدائها على الطرق الوعرة، مع العديد من الإضافات مثل ألواح الحماية السفلية وأكثر من 200 إكسسوار سيتوافر عند الإطلاق.



السيارة تأتي بمنصة Ultium من جنرال موتورز، مع نطاق يتراوح بين 400 إلى أكثر من 480 كم للشحنة الكاملة، في حين تُؤكد الشركة أن هذه كلها تقديرات أولية، ومع اقتراب توافرها في الأسواق سنتعرف على الأرقام الدقيقة.



بالنسبة للأسعار، فسيتم تدشين إصدار Edition 1 أولًا في أوائل 2023 بسعر يبدأ من 105,595 دولار، ويرتفع إلى 110,595 دولار مع حزمة Extreme Off-Road، ثم سيتبعه إصدار 3X في ربيع عام 2023؛ حيث سيبدأ سعر النسخ ثلاثية المحركات من 99,995 دولار، والنسخ ثنائية المحركات بقوة 625 حصانًا بسعر يبدأ من 89,995 دولار، في حين سيتم الكشف عن إصدار EV2 ثنائية المحركات في ربيع 2024 بسعر 79,995 دولار.