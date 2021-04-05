علامات انخفاض ضغط الزيت في المحرك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 03:23 مساء

يعد ضغط الزيت من أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة، وتعمل على تشغيله بكفاءة عالية، وفي حال انخفاض ضغط الزيت فإنه يسبب العديد من المشاكل والأضرار لمحرك السيارة تعرف عليها معنا وحاول تجنبها، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أسباب انخفاض ضغط الزيت في المحرك.
- انتهاء العمر التشغيلي للمحرك، أي انتهاء مدة صلاحيته للعمل بكفاءة.
- استخدام زيت ذي لزوجة منخفضة أو انتهاء صلاحيته.
- وجود خلل أو عطل بمضخة الزيت.
- انسداد مصفى الزيت الموجود بالمضخة نتيجة لكثرة الأوساخ والشوائب.
- نقص مستوى الزيت في المحرك سواء بسبب تسرب الزيت أو احتراقه.
- وجود مشاكل في صمام تنفيس ضغط الزيت.
- اهتراء كراسي التحميل الثابتة والمتحركة.
- تلف حساس أو مستشعر ضغط الزيت.
- تآكل في عمود الكامات والمرفق.

مؤشرات انخفاض ضغط زيت المحرك.
- ظهور إضاءة متقطعة للمبة التحذير الخاصة بضغط الزيت في تابلون السيارة.
- ملاحظة وجود صعوبة في بدء دوران المحرك، وهو ما يدل على تآكل كراسي تحميل عمود المرفق؛ بسبب سوء التزييت.
- سماع أصوات خارجة من محرك السيارة بسبب انخفاض الزيت داخل المحرك وزيادة التآكل داخل المحرك.
- ملاحظة انخفاض كفاءة المحرك، ويرجع ذلك إلى شدة الاحتكاك الناتج عن سوء وقلة التزييت.
- تأخر إطفاء لمبة تحذير ضغط الزيت بعد بداية تشغيل المحرك.

كيفية فحص ضغط زيت المحرك.
- في حال ملاحظة أي من المؤشرات السابقة التي تدل على انخفاض ضغط زيت المحرك، يجب على الفور التوجه إلى الفني المختص لفحص ضغط الزيت، وذلك عن طريق استخدام جهاز خاص ومطابقة قراءات ضغط الزيت بالبيانات المذكورة في كتيب التشغيل الخاص بالسيارة.
 

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