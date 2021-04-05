إليك سيارة إم جي الكهربائية المستقبلية

قامت شركة إم جي بإزاحة الستار عن سيارتها الاختبارية Cyberster، وسيتم التدشين في معرض شنجهاي الدولي للسيارات.

وتأتي سيارة إم جي Cyberster بتصميم لعرض «التطلعات الرياضية للعلامة التجارية أثناء استكشاف إمكانيات السيارات الرياضية المستقبلية»، وهي سيارة رودستر أنيقة تحمل لمسات من شقيقتها الكلاسيكية MGB. تتميز السيارة بمقدمة رشيقة ومصابيح Magic Eye الأمامية، كما يأتي الصدام الأمامي بأجزاء أيروديناميكية نشطة لتبريد الفرامل وتحسين عبور الهواء. أما الواجهة الخلفية فتحمل لمسة بريطانية تتمثل بالمصابيح، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وبحسب Carl Gotham مدير SAIC Design Advanced London فإن «سيارة إم جي Cyberster جرأة في التصميم تمهد لمستقبل إم جي ويلمس تراثنا لكن الأهم من ذلك هو البناء على التقنيات الحديثة والتصميم المتقدم».

