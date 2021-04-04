إطلاق سيارة لكزس الكهربائية الاختبارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 03:00 مساء

أزاحت لكزس الستار عن سيارة LF-Z الكهربائية الاختبارية الجديدة، والتي تمهد لمستقبل سيارات العلامة والتقنيات المستخدمة بها.

لكزس LF-Z ترتكز على منصة كهربائية جديدة كليًّا، مع استخدام تقنية Direct4 للدفع الرباعي للعلامة، والتي تستفيد من سرعة استجابة المحرك الكهربائي للتحكم في عجلات السيارة بحرية والتنقل بين الدفع الأمامي والخلفي والكلي حسب الحاجة، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وحصلت لكزس LF-Z على تصميم مستقبلي فريد يجمع بين لمسات الكوبيه والكروس أوفر، مع تطوير تصميم الشبك الأمامي الأيقوني للعلامة وإغلاقه بالطبع لعدم الحاجة إليه لتبريد المحرك.

المقصورة الداخلية تتميز بتصميمها الرياضي ومقود U الجديد، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي وأحدث أنظمة التوجيه الذاتي، وتنوي لكزس طرح الموديل الإنتاجي للسيارة في 2025 ضمن 10 موديلات أخرى هجينة وكهربائية قادمة للعلامة الفاخرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأردن: الملكة نور تصف المزاعم ضد الأمير حمزة بأنها «افتراء شرير»
عربى
الأمير حمزة يؤكد لـ«بي بي سي» وضعه تحت الإقامة الجبرية
عربى
شاكة لـ«بوابة الوسط»: قدمت للفيفا 11 مخالفة صريحة.. وأتوقع إزاحة مجلس الشلماني ...
رياضة محلية
الدبيبة يدعو النازحين من تاورغاء للعودة إلى مدينتهم
ليبيا
ظل «الكانيات» ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية
ليبيا
شباب الجغبوب يشاركون في ترميم «النخلة العجيبة» بعد تضررها من العواصف
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات
ليبيا
مجلس الوزراء يخصص أكثر من 977 مليون دينار للشركة العامة للكهرباء
ليبيا
العدد 280 من جريدة «الوسط»: ارتباك حكومة الدبيبة أمام امتحان الأولويات.. وتباين ...
ليبيا
باشاغا في «لوموند»: اللعبة الديمقراطية من الآن فصاعدًا هي القاعدة الجديدة
ليبيا
تجمع الوسط النيابي يلتقي مترشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفيّة عزل الصوت في غرف المنزل