إطلاق سيارة لكزس الكهربائية الاختبارية

أزاحت لكزس الستار عن سيارة LF-Z الكهربائية الاختبارية الجديدة، والتي تمهد لمستقبل سيارات العلامة والتقنيات المستخدمة بها.

لكزس LF-Z ترتكز على منصة كهربائية جديدة كليًّا، مع استخدام تقنية Direct4 للدفع الرباعي للعلامة، والتي تستفيد من سرعة استجابة المحرك الكهربائي للتحكم في عجلات السيارة بحرية والتنقل بين الدفع الأمامي والخلفي والكلي حسب الحاجة، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وحصلت لكزس LF-Z على تصميم مستقبلي فريد يجمع بين لمسات الكوبيه والكروس أوفر، مع تطوير تصميم الشبك الأمامي الأيقوني للعلامة وإغلاقه بالطبع لعدم الحاجة إليه لتبريد المحرك.

المقصورة الداخلية تتميز بتصميمها الرياضي ومقود U الجديد، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي وأحدث أنظمة التوجيه الذاتي، وتنوي لكزس طرح الموديل الإنتاجي للسيارة في 2025 ضمن 10 موديلات أخرى هجينة وكهربائية قادمة للعلامة الفاخرة.