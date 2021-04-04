تعرف على سعر لاندروفر «SVAutobiography»

قامت لاندروفر بالكشف عن إصدارات Ultimate الرائدة لموديل رنج روفر SVAutobiography، وستتوافر الإصدارات الجديدة بالشاسيه الطويل والعادي.

وبحسب لاندروفر فإن الإصدارات الجديدة بـ"أكثر نسخ رنج روفر مركزة على السائق حتى الآن"، بتحديثات رياضية لأنظمة التعليق والتوجيه وانخفاض 0.3 إنش لارتفاع السيارة لتحسين ديناميكية القيادة، وستأتي الإصدارات الجديدة بمحركين، الأول بنزين V8 بسوبرتشارجر بقوة 565 حصانًا، والثاني هجين بالقابس بقوة 404 أحصنة ومدى كهربائي صافي 40 كيلومترًا، وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

حصلت الإصدارات الجديدة من لاندروفر على جنوط 22 إنش جديدة بلونين وتحديثات جمالية محدودة للشبك والمصد الأمامي وغطاء المحرك، مع أبواب خلفية تغلق نفسها بنفسها ومزايا تدفئة وتهوية وماساج المقاعد ومبرد صغير وطاولات قابلة للطي.

سيبدأ سعر إصدارات Ultimate الجديدة من 183,706 جنيه استرليني في بريطانيا.