تعرف على جديد «كيا EV6»

نشاهد سيارة «كيا EV6» الكهربائية الجديدة في أول صور لها على أرض الواقع، ونلاحظ مدى أناقة السيارة واختلافها عن السيارات الحالية.

هذه هي نسخة «GT» الأعلى أداءً بمعدلات تسارع وأداء مذهلة، وستتوفر الفئة الأساسية لـ«كيا EV6» بمحرك كهربائي منفرد بقوة 170 حصانا وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي، مع فئة أخرى بمحركين كهربائيين وقوة إجمالية 235 حصانا وعزم 605 نيوتن متر ودفع كلي، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

بعض الفئات في سيارة «كيا» ستأتي مزودة ببطارية 77.4 كيلووات/س كبيرة الحجم بمدى 510 كيلومترا للشحنة، وقوة تتراوح بين 225 و321 حصانا لفئات الدفع الخلفي والكلي.

الفئة الأكثر فخامة والأعلى أداءً بقوة إجمالية 577 حصانا وعزم 740 نيوتن متر، وتسارع من الصفر إلى 100 كلم/س في 3.5 ثانية فحسب، ونظام دفع كلي حصري.