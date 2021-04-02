إيسوزو تطور منافسة «Hilux»

شركة إيسوزو اليابانية تطور سيارات D-Max من الجيل الثالث (الإنترنت)

كشفت إيسوزو اليابانية سيارات D-Max من الجيل الثالث، التي طورتها لتكون المنافس الأقوى لمركبات Hilux من تويوتا.

وتتميز سيارت الجيل الجديد من D-Max بتصميم مختلف كليًّا للواجهة الأمامية ومصابيحها وفتحات الهواء فيها، فضلًا عن أنها أصبحت أكثر قدرة على اجتيار الطرق الوعرة بفضل هيكلها الذي يرتفع عن الأرض بمقدار 240 ملم، وأنظمة التعليق الجديدة التي تعتمد على ضواغط هوائية، والعجلات الخاصة التي تبدأ مقاساتها من 18 إنشًا، وفق «موتو1».

كما ازداد طول الصندوق الخلفي في هذه المركبات بمقدار 20 سم تقريبًا مقارنة بسيارات D-Max السابقة، وحصلت على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، حسب «روسيا اليوم».

أما وجهة القيادة فيها فجهزت بشاشة لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات، كما يمكن لها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيًّا.

وزودت إيسوزو هذه المركبات بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق العالمية بعدة نماذج من المحركات، أبرزها ستكون محركات ديزل بسعة 3.0 لتر قادرة على توليد عزم يُعادل 190 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بست سرعات.