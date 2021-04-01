بالفيديو: «نيسان» تعدل ملكة الصحراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 02:02 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

طرحت شركة «نيسان» بعض الفيديوهات الترويجية لنماذجها الجديدة من سيارات «Patrol» رباعية الدفع الجبارة.

وحصلت نسخ «Nismo» المعدلة الجديدة من هذه السيارات على تعديلات ملحوظة من حيث التصميم الخارجي مقارنة بنماذج «Patrol» الحالية، إذ جاءت بشبك أمامي كبير يحمل هوية «V-motio»، وتغيرت فيها أشرطة الإضاءة الداخلية في المصابيح، وتبدلت أشكال ممتصات الصدمات لتضاف إليها خطوط مميزة حمراء اللون وحواف إضافية لتحسين انسيابية الهواء، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه المركبات على ملامح رياضية تجسدت بظهور فتحات هوائية مميزة على جانبي الواجهة الأمامية من الأسفل، وإضافة جنح هوائي على مؤخرة السقف لزيادة الثبات على السرعات العالية، أما مقصورتها فجهزت بمقاعد جلدية مميزة يتداخل فيها اللون الأحمر مع الألوان الأساسية للفرش، كما أضيفت إليها تقنيات إضافية لعزل الأصوات الخارجية.

وستجهز واجهة القيادة فيها بشاشتين موضوعتين فوق بعضهما، إحداهما للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وأخرى لمراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات والتحكم بأنظمة التكييف والقيادة، كما ستزين الواجهة بالجلد وعناصر مصنوعة من ألياف الكربون.

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