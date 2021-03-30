تعرف على سعر «Z نيسان 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 03:00 مساء

كشفت العملاقة اليابانية «نيسان» معلومات «Z» الجديدة كليًا، ونبدأ بالاسم نفسه والمقتصر على «Z» وليس «400Z» كما توقع البعض باستثناء السوق اليابانية المحلية، التي ستتوافر فيها باسم «فيرليدي زي».

وتقول التسريبات إن سعر السيارة سيبدأ من 35000 دولار قبل الضرائب، مقارنة بسعر «تويوتا GR سوبرا» بـ43000 دولار، و«بي إم دبليو Z4» بسعر 50000 دولار بالمحركات القياسية 2.0 لتر بقوة 255 حصانا، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

ميكانيكيًا ستأتي «نيسان Z الجديدة» بمحرك V6 توين تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 400 حصان وعزم دوران مقدر بـ475 نيوتن متر، مع ناقل يدوي 6 سرعات وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات.

وتشير المعلومات إلى وزن السيارة بـ1475 كيلوجراما للفئة القياسية، كما ستحصل السيارة على حزم رياضية خاصة متعددة بمكابح بريمبو ونظام تبريد داخلي أكثر تطورًا وجلود داخلية أنيقة وكروز كونترول أوتوماتيكي والمزيد من المزايا.

كان من المفترض تدشين السيارة في العام 2022، ولكن يبدو أن «نيسان» عجلت الخطط إلى نهاية 2021.
 

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