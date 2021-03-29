تعرف على جديد أزيرا 2023

كشفت الصانعة الكورية هيونداي عن القليل من التفاصيل حول الجيل القادم أزيرا؛ حيث سيحمل اسم GN7 مع تحسينات جيدة لتعزيز مكانة السيارة مع المنافسين.

شركة هيونداي التي تعمل على تطوير الجيل السابع من السيدان الأيقونية؛ حيث سيتم إطلاقه في وقت ما من عام 2022، ويُتوقع أن يتجاوز طول جسدها 5 أمتار لأول مرة في تاريخ الطراز، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

وتعتبر سيارة هيونداي أزيرا هي السيدان الرائدة في التشكيلة لدى هيونداي خاصة بعد انفصال علامة جينيسيس للسيارات الفاخرة، وها هي هيونداي تُخطط لتقليل الفارق بينها وبين G80، وسيكون ذلك بإعادة تصميم شاملة للسيارة العريقة البالغ عمرها 35 عامًا.

على مستوى مجموعة هيونداي فإن كلًا من سوناتا وكيا K5 ستُنافس في فئة السيدان متوسطة الحجم، في حين ستصل هيونداي أزيرا وكيا K9 للتنافس في فئة السيدان الكبيرة.

