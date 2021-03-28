سيارات T77 المعدّلة تصل الأسواق العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 12:40 مساء
شركة FAW الصينية توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم (الإنترنت)

ستصل سيارات T77 المعدّلة الجديدة الأسواق العالمية بداية من آسيا ثم أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، حسب شركة FAW الصينية.

وأكثر ما يلفت الانتباه في المركبات الجديدة هو تصميمها المميز الذي يمنحها طابع القوة من خلال الخطوط الحادة في عناصر الهيكل الخارجية، والعجلات الكبيرة بأقراصها المصنوعة من الكروم، فضلًا عن المصابيح العصرية التي حصلت على عدة أنواع من وحدات الإضاءة التي تعمل بتقنيات LED لتوفر رؤية ممتازة في مختلف الظروف، وفق «روسيا اليوم» نقلًا عن «موتو1».

وجاءت هياكل هذه السيارات بطول 4 أمتار و52 سنتيمترًا، بعرض 184 سم، وارتفاع 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 270 سم.

أما القمرة فجهزت بمقاعد جلدية مخصصة لـ5 ركاب، وواجهة القيادة حصلت على شاشات لمسية كبيرة، ومساعد إلكتروني مميز يتفاعل مع الأوامر الصوتية، وأنظمة مولتيميدا توفر اتصالًا لاسلكيًّا للشاشات مع الأجهزة والهواتف الذكية.

وحصلت T77 على حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة لتثبيت السرعة، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والطرق الزلقة.

وستطرح هذه السيارات بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزمًا يُعادل 169 حصانًا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتية بست سرعات، أما أسعارها فمن المفترض أن تكون نحو 15 ألف دولار.

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