نصائح لعبور الطرق الواسعة بأمان

قبل أن نأخذ خطوة عبور المشاة يجب النظر جيدًا فى كل الاتجاهات (الإنترنت)

يعد الالتزام بالإشارات المرورية وعدم تجاوزها أمرًا ضروريًّا للحفاظ على سلامتك، فأي خطأ قد يؤدي إلى عواقب كبيرة وحوادث سير فاجعة.

وفي هذه المساحة نقدم بعض النصائح الخاصة بعبور المشاة فى الطرق الواسعة، وفق «درايف يلا».

مناطق العبور

يجب الحرص على عبور المشاة من المكان المخصص لهم، وعند تهدئة السيارات أو الإشارات حتى لا نتعرض لمخاطر التصادم.

خط السير

قبل أن نأخذ خطوة عبور المشاة يجب النظر جيدًا فى كل الاتجاهات، وإذا كان الطريق فى اتجاهات مختلفة الحرص؛ لأنه سوف يؤدي إلى حوادث قد تؤدي إلى الوفاة.

عدم الانشغال

الهواتف مهمة فى حياتنا اليومية لكن الانشغال بها يفقدنا التركيز؛ ما قد يؤدى إلى حوادث الطرق، لهذا يجب عدم النظر فى الهواتف المحمولة عند عبور الطريق أو استخدام السماعات للاستماع إلى الأغاني وغير ذلك.