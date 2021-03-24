جديد «ستنجر كيا 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 03:08 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

قامت شركة «كيا» بتقديم تحديث لسيارتها «ستنجر» على الرغم من أنها تنوي إيقاف إنتاج هذه السيارة.

«كيا ستنجر 2022 المحدثة» التي تأتي بتعديل بسيط للغاية على التصميم مع مصابيح أمامية محسنة ومع شعار الشركة الجديد، التحديثات الأهم تأتي تحت غطاء المحرك، حيث ستوفر الفئة الأساسية من السيارة والمزودة بمحرك 2.5 لتر تيربو قوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن-متر، وذلك بدلاً من محرك 2.0 لتر السابق وبفارق 45 حصانا إضافية، مع ذلك تقول «كيا» إن استهلاك السيارة للوقود لن يتغير، وستحصل الفئة الأعلى على محرك 3.3 لتر ينتج 368 حصانا وعزم 510 نيوتن متر، وستوفر نظاما عاما بتحكم إلكتروني لصوت رياضي مميز، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

كذلك المقصورة الداخلية نالت بعض التحديثات من «كيا»، فقد قامت بإضافة لمسات على الكونسول الوسطي وعجلة القيادة كما حصلت السيارة على نظام ترفيهي مزود بشاشة قياس 10 إنشات تدعم الهواتف الذكية بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة