جديد «ستنجر كيا 2022»

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قامت شركة «كيا» بتقديم تحديث لسيارتها «ستنجر» على الرغم من أنها تنوي إيقاف إنتاج هذه السيارة.

«كيا ستنجر 2022 المحدثة» التي تأتي بتعديل بسيط للغاية على التصميم مع مصابيح أمامية محسنة ومع شعار الشركة الجديد، التحديثات الأهم تأتي تحت غطاء المحرك، حيث ستوفر الفئة الأساسية من السيارة والمزودة بمحرك 2.5 لتر تيربو قوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن-متر، وذلك بدلاً من محرك 2.0 لتر السابق وبفارق 45 حصانا إضافية، مع ذلك تقول «كيا» إن استهلاك السيارة للوقود لن يتغير، وستحصل الفئة الأعلى على محرك 3.3 لتر ينتج 368 حصانا وعزم 510 نيوتن متر، وستوفر نظاما عاما بتحكم إلكتروني لصوت رياضي مميز، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



كذلك المقصورة الداخلية نالت بعض التحديثات من «كيا»، فقد قامت بإضافة لمسات على الكونسول الوسطي وعجلة القيادة كما حصلت السيارة على نظام ترفيهي مزود بشاشة قياس 10 إنشات تدعم الهواتف الذكية بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.