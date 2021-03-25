«فان» 11 راكبا من «هيونداي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 12:45 مساء

قامت الصانعة الكورية «هيونداي» بالكشف عن سيارتها «ستاريا 2021» التي تتميز بالتصميم المستقبلي والتقنيات الحديثة.
حصلت سيارة «هيواندي ستاريا» الجديدة على واجهة مميزة وبسيطة مع شريط إضاءة متصل ومصابيح رئيسية منخفضة، أسلوب بسيط مع مصابيح خلفية مميزة وجنوط رياضية قياس 18 إنشا. تأتي الداخلية بمساحات واسعة لـ11 راكباً، ويحصل السائق على كونسول بسيط مزود بنظام ترفيهي ذكي وتقنيات تفاعلية، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

بحسب الصانعة الكورية فإن المقصورة الداخلية لـ«هيونداي ستاريا» مستوحاة من صالات السفن، ويمكن طلب ستاريا بـ9 مقاعد أو حتى بـ7 مقاعد في فئتها الأكثر فخامة، التي توفر مقاعد خلفية أكثر فخامة قابلة للدوران 180 درجة ومساحات أوسع.

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