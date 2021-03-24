«ستافيم» تطلق سيارتها «Landtrek» في تونس

سيارة «Landtrek» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت شركة «ستافيم» إطلاق شاحنتها الخفيفة الجديدة «Landtrek» المنجزة بمصنعها الكائن بجهة المغيرة في تونس.

ونظم الحدث بحضور سفراء الجزائر والمغرب وليبيا في تونس وممثلي مجموعة «Stellantis» وحكيم بوتهرة المدير العام للمؤسسة لمنطقة تونس والجزائر وليبيا وبدر الدين المنصوري رئيس مشروع «Landtrek»، وفقًا لبيان من الشركة.

وانطلق الحدث بإجراء بعض التجارب على الطريق لمختلف نسخ «Landtrek» المتوافّرة، وذلك من قبل الصحفيين المتخصصين في مجال السيارات لمدة ساعتين.

وقال عبدالرحيم الزواري: «لقد اخترنا هذا المصنع؛ لأنه يمثّل مهدا لأول سيارة (بيك - آب - بيجو) أطلقت سنة 2018 بعد نحو 30 عامًا من الغياب لهذا الصنف من السيارات. ونحن ندرك اليوم أن التحدي الذي نعمل صحبة شركائنا على تخطّيه هو أن نجعل هذا المصنع أفضل مصنع (Stellantis) في تركيب SKD بالعالم».

شاحنة «Landtrek» تتمتّع بكل الخصائص القويّة للعلامة، وتأتي هذه الشاحنة لتكمل عرضًا من السيارات العمليّة المفيدة لعلامة «بيجو» المعروفة بصلابتها.

وتوجد شاحنة «Landtrek» الجديدة في 3 نماذج؛ وهي: كابينة مزدوجة وكابينة فردية، بالإضافة إلى هيكل كابينة مناسب للعديد من التعديلات. وتتميّز بأن لديها الجسم الأكثر اتساعًا في فئتها ونمطية فريدة من نوعها في فئتها أيضًا مع حمولة مفيدة يمكن أن تتجاوز الطنّ وقدرة سحب تصل إلى 3.5 أطنان.

تمّ تصميم «بيجو Landtrek» الجديدة لتكون صالحة لكل الاستعمالات وقادرة على السير على كل الأرضيات في المدن والطرقات العادية والوعرة.

وتملك هذه النوعية الجديدة مجموعة من المحركات الملائمة مع محرّك ديزل بسعة 1.9 لتر يمكّن من تطوير 150 حصانًا بفضل توربو متغير الهندسة و16 صمامًا، إضافة إلى دوران مزدوج يبلغ 350 نيوتن متر موصول بناقل حركة يدوي «Getrag» من 6 سرعات. وتتوفّر أيضًا على سلسلة توزيع لتحسين الثقة وتكاليف الصيانة.

سيارة «Landtrek» (خاص لـ بوابة الوسط)