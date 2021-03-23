بالفيديو: «جينيسيس» تحصل على أعلى تقييم للسلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 02:45 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

أثبتت «جينيسيس GV80 2021» جدارتها وحصلت على أعلى تقييم للسلامة «Top Safety Pick+» من معهد التأمين الأميركي لسلامة الطرق السريعة، بعد أن تفوقت في اختبارات التصادم والمصابيح.

المعهد قال إن سيارة جينيسيس «GV80» الجديدة حازت على تقييمات قوية في جميع اختبارات التصادم الستة، التي تشمل الاصطدامات الجانبية والأمامية الجزئية والأمامية المباشرة واختبار صلابة السقف، وكذلك حصلت على نتائج جيدة في اختبار المصابيح الأمامية لجميع الفئات، وتقنيات التفادي والتحذير المبكر من الاصطدام، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وجاءت «جينيسيس GV80» الجديدة بعدد واسع من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق، التي تشمل البقاء في حارة الطريق ومراقبة النقطة العمياء ومساعد التفادي المبكر، وعشر وسائد هوائية قياسية ومنصة جديدة كليًا تشمل حماية إضافية للمقصورة مع تدعيمها بالفولاذ عالي القوة.

 

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