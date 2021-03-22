إصدار محدود من «لكزس IS 500»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 03:35 مساء

كشفت لكزس عن إصدار خاص محدود جديد من IS 500 إف سبورت 2022 وهو إصدار Launch Edition بواقع 500 نسخة فقط.

الإصدار حصل على جنوط معدنية سوداء غير لامعة مقاس 19 بوصة، والتي تُصنع بواسطة BBS وكل واحدة منها أخف بحوالي 1.8 كجم من جنوط IS F سبورت القياسية، بالإضافة إلى واجهة أمامية هجومية، وغطاء محرك منتفخ، وجناح خلفي أسود، مع عوادم رُباعية، وترقيات وظيفية أخرى مثل نظام تعليق متكيف، ونظام كبح أقوى وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية تأتي بتنجيد Ultrasuede باللونين الأسود والرمادي على المقاعد والأبواب والكونسول الوسطي، مع شارة مُرقمة تُظهر رقم الطراز، وعجلة قيادة جلدية مدفأة مع لمسات من خشب الدردار الفضي، وشاشة أجهزة قياس برسومات حصرية للإصدار.

ميكانيكيًّا تعتمد السيارة على محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 472 حصانًا و536 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك القوي بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن للسيدان الرياضية التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.5 ثانية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موسكو: نأسف لرفض واشنطن ترتيب محادثات تبثّ مباشرة بين بايدن وبوتين
دولى
تونس تحلق في الفضاء بالقمر المحلي «تحدي 1»
دولى
توزيع جديد في طرابلس لمباريات دوري 17 و20 عامًا
رياضة محلية
الليرة التركية تنخفض 17% مقابل الدولار
اقتصاد
الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
«سيبري»: صادرات الأسلحة تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ 20 سنة
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟