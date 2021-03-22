إصدار محدود من «لكزس IS 500»

كشفت لكزس عن إصدار خاص محدود جديد من IS 500 إف سبورت 2022 وهو إصدار Launch Edition بواقع 500 نسخة فقط.

الإصدار حصل على جنوط معدنية سوداء غير لامعة مقاس 19 بوصة، والتي تُصنع بواسطة BBS وكل واحدة منها أخف بحوالي 1.8 كجم من جنوط IS F سبورت القياسية، بالإضافة إلى واجهة أمامية هجومية، وغطاء محرك منتفخ، وجناح خلفي أسود، مع عوادم رُباعية، وترقيات وظيفية أخرى مثل نظام تعليق متكيف، ونظام كبح أقوى وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية تأتي بتنجيد Ultrasuede باللونين الأسود والرمادي على المقاعد والأبواب والكونسول الوسطي، مع شارة مُرقمة تُظهر رقم الطراز، وعجلة قيادة جلدية مدفأة مع لمسات من خشب الدردار الفضي، وشاشة أجهزة قياس برسومات حصرية للإصدار.

ميكانيكيًّا تعتمد السيارة على محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 472 حصانًا و536 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك القوي بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن للسيدان الرياضية التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.5 ثانية.

