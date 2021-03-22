جيلي تنافس تيسلا بعلامة جديدة

(أرشيفية: الإنترنت)

يبدو أن جيلي تريد بناء مستقبل جيد والمنافسة في سوق السيارات بقوة، وها هي تعمل على إنشاء علامة تجارية جديدة لتنافس العلامات الفاخرة مثل تيسلا ومرسيدس.

العلامة الفرعية الجديدة من جيلي ستحمل اسم Zeekr، وستكون متميزة بالتقنيات العالية من تطوير شركة Lingling Technologies التابعة لمجموعة جيلي، وستأتي Zeekr بتقنيات ومحركات كهربائية منذ إطلاقها الأول لتنافس السيارات الكهربائية الفاخرة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

لا توجد معلومات حتى الآن حول إدارة جيلي العلامات التابعة مع هذه الإضافة خاصة مع وجود علامة فولفو في المجموعة، وهي علامة فاخرة باتت تركز جهودها في تقنيات السيارات الكهربائية.

